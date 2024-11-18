Минчанин пошел на силовиков с двумя ножами 4 18.11.2024, 14:56

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По нему открыли огонь.

Минчанин хотел атаковать силовиков ножами. Последние стреляли ему по ногам, сообщили в пресс-службе МВД. Силовики опубликовали соотвествующие видео.

В милицию поступило сообщение о том, что в квартире дома по улице Холмогорской находящийся в гостях мужчина скандалит, ломает дверь и бросается на девушку.

Когда сотрудними приехали на место вызова, то увидели мужчину с двумя ножами. Милиционеры потребовали успокоиться и бросить оружие на пол, но тот проигнорировал требования и, размахивая ножами, пошел на них.

«Сотрудники предупредили о применении табельного оружия, однако последний продолжил движение. Милиционер произвел выстрелы по ногам. Мужчине оказали первую помощь и передали медикам», — утверждают в МВД.

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