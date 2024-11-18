Дальнобойные удары ВСУ по России: эксперт назвал возможные цели 1 18.11.2024, 15:01

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ATACMS серьезно помогут украинским войскам.

После разрешения Украине бить дальнобойными ракетами целями ВСУ могут стать, в том числе военные аэродромы.

Об этом «Радио Свобода» заявил капитан 1-го ранга запаса, экс-заместитель начальника штаба ВМС ВСУ Украины Андрей Рыженко.

«Я думаю, что это решение долго созревало. Но после рекордной атаки, когда было задействовано врагом более 200 средств воздушного нападения, в конце концов западные лидеры на это согласились», - сказал он.

По его словам, разрешение бить соответствующими ракетами по военным целям на территории РФ дает преимущества Вооруженным силам Украины, которые пока не могут этого делать, а россияне этим пользуются. В частности, с территории РФ постоянно наносятся удары по приграничным регионам Украины, в том числе по Сумам и Харькову.

По мнению Рыженко, ракеты ATACMS сейчас будут нацелены на территорию Российской Федерации - по ракетным установкам, системам залпового огня, скоплению врага, которое там находится. Эксперт считает, что ATACMS серьезно помогут ВСУ сдерживать противника в Курской области РФ, часть которой они контролируют.

«Потому, что сейчас мы такие ракеты использовать там не можем. Кроме того, это позволит наносить удары на юго-востоке. Известно, что россияне аэродромы, которые были в пределах действия ATACMS с экспортной дальностью стрельбы именно 185 миль (306 км), уже отвели за эти районы потенциального поражения», - сказал Рыженко.

Он объяснил, что означает, когда аэродромы отодвинуты на три сотни километров от линии фронта.

«Это уменьшает операционные возможности, особенно, вертолетов. Потому что им приходится 300 км лететь до линии фронта и еще вернуться. Даже не знаю, как для вертолетов эта проблема решается, потому что это серьезная дистанция. Это же касается складов, пунктов управления российских. Потому что сейчас они будут находиться под непосредственным прицелом, и попадание такой ракеты полностью уничтожает даже подготовленные, углубленные командные пункты», - подчеркнул Рыженко.

Он добавил, что дальность ракет Storm Shadow и SCALP составляет 300 км, максимально возможная - 560. По словам специалиста, для их запуска могут быть применены, в частности, самолеты F-16, что тоже предоставляет Украине много возможностей.

«Опять же дальность боеприпасов будет сюрпризом для противника, но я думаю, что она может быть больше чем экспортный вариант. Это серьезно может влиять на возможность противника, как с точки зрения его боевых подразделений, так и логистики... Единственное, что меня беспокоит, честно говоря, это численность ракет. Потому что было сообщение - Великобритания не имеет достаточного количества Storm Shadow, и они очень осторожно их передают. Французы - тоже немного», - сказал Рыженко.

Он пояснил, что по сравнению с тем, что по Украине 17 ноября одновременно оккупанты применили более 100 ракет «Калибр» и Х-101, количество дальнобойных ракет, которые наша страна получила от западных партнеров, - небольшое:

«Но мы берем тем, что бьем очень точно и по очень уязвимым местам противника. Это так называемые центры тяжести, от поражения которых противник очень серьезно теряет свою боевую мощь... Главное, чтобы этих ракет было как можно больше».

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