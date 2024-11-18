Президент Польши назвал решающий момент в российско-украинской войне

Президент Польши назвал решающий момент в российско-украинской войне2
- 18.11.2024, 15:15
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Телефонные звонки Путину — это ошибка.
Разрешение США Украине использовать американское оружие для нанесения ударов по территории России может стать решающим моментом в войне. Телефонные звонки Путину - это ошибка.
Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда в комментарии для reuters.
«Это решение было очень необходимым... Россия видит, что Украина пользуется сильной поддержкой и что позиция Запада непреклонна и решительна. Это очень важный, потенциально решающий момент в этой войне», - заявил Дуда журналистам.
Он также раскритиковал Германию за ее заявление о том, что она не будет согласовывать свою политику с политикой США, и выразил неодобрение телефонному разговору канцлера Германии Олафа Шольца с Владимиром Путиным.
«Германия, возможно, ищет возможности, как указывает немецкая пресса, достичь некоего соглашения с Россией, чтобы вернуться к энергетическим контрактам и снова иметь возможность покупать энергоресурсы у России», - сказал Дуда.
Он назвал это ошибкой на международном политическом фронте.
«Россия жестоко атакует Украину, а один из лидеров свободного мира, один из лидеров Запада, крупная европейская страна, сильнейшая экономика Европы, ведет переговоры с агрессором», - добавил президент Польши.