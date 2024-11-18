Названы продукты, которые работают лучше препаратов для похудения
- 18.11.2024, 15:18
- 1,610
Диетолог объяснила их пользу.
Последние несколько лет все чаще и чаще можно встретить упоминание препаратов для снижения веса (Ozempic и т. д.), которые владеют эффектом подавления аппетита. Однако существуют натуральные продукты питания, которые естественным образом могут порадовать вас тем же результатом — чувством сытости и сдерживанием аппетита.
Существует минимум 9 продуктов, которые действуют так же, как и лекарства для похудения, пишет в своем материале для Eat This, Not That медиа-диетолог Гиллиан Баркюмб. Эти продукты помогают лучше контролировать аппетит, что облегчает борьбу с голодом и достижение поставленных целей по снижению веса.
Овес
Овес, как известно, богат растворимой клетчаткой, в частности бета-глюканом, который помогает замедлить пищеварение и повышает сытость. Образуя в желудке гелеобразную субстанцию, овес задерживает опорожнение желудка, позволяя вам дольше оставаться сытым.
Греческий йогурт
Греческий йогурт - это высокобелковая и сытная закуска, которая способствует насыщению и снижает чувство голода. Белок переваривается дольше, чем углеводы, что помогает сдерживать аппетит. Исследования также показывают, что белок может увеличивать естественную секрецию гормона GLP-1, которая усиливает чувство сытости.
Чечевица
Чечевица богата клетчаткой и белком, которые способствуют похудению, обеспечивая сытость и стабильный уровень сахара в крови. Клетчатка, которая содержится в этой зернобобовой культуре, тоже имитирует действие препаратов GLP-1.
Ячмень
Как и овес, ячмень - еще один вид цельного зерна с высоким содержанием бета-глюкановой клетчатки, который тоже способен замедлять пищеварение, поддерживая длительную сытость.
Яблоки
Яблоки, как говорится в материале, содержат пектин - растворимую клетчатку, которая расширяется в желудке и задерживает пищеварение. Если съесть, к примеру, одно яблоко перед едой, можно снизить общее количество потребляемых калорий из-за более быстрого чувства сытости. Яблоки также можно использовать в качестве перекуса, чтобы не чувствовать голод еще какое-то время.
Яйца
Яйца - еще один высокобелковый продукт, способствующий насыщению за счет повышения уровня гормонов сытости. Исследования показывают, что люди, которые едят яйца на завтрак, чувствуют себя более сытыми и потребляют меньше калорий в течение дня.
Авокадо
Авокадо содержит много полезных жиров и клетчатки, которые, в частности, тоже способствуют насыщению. Мононенасыщенные жиры, содержащиеся в авокадо, задерживают опорожнение желудка, что позволяет вам чувствовать себя сытым между приемами пищи. Кроме того, исследования показывают, что употребление полезных жиров стимулирует выделение GLP-1, способствующего сытости.
Семена чиа
Семена чиа и вовсе называют идеальным продуктом, содержащим клетчатку, которая в воде разбухает в 10 раз больше своего размера. Семена впитывают жидкость и расширяются в желудке, что «физически» наполняет вас и замедляет пищеварение.
Если вы добавите всего одну ложку семян чиа в йогурт или овсянку — это поможет вам чувствовать себя более сытым в течение нескольких часов.
Темная листовая зелень
Темная листовая зелень богата питательными веществами, водой и клетчаткой - все это поможет насытиться без употребления большого количества калорий. Клетчатка замедляет пищеварение, а объем зелени активирует «рецепторы растяжения» в желудке, которые сигнализируют мозгу о сытости.