Зеленский показал удары россиян по жилому району в Одессе
- 18.11.2024, 15:22
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Восемь человек погибли.
Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на российский ракетный удар по жилому району Одессы.
«Удар российских террористов баллистикой по Одессе, по жилому району. Прилет на парковку», — написал глава украинского государства в Telegram.
По его данным, в результате атаки повреждены многоквартирный дом, университет и административное здание.
Зеленский отметил, что сейчас известно о восьми погибших, еще почти два десятка человек пострадали. Привлечены все необходимые силы, чтобы помочь всем, кто в этом нуждается.
«Это не случайные удары — это показательные удары. После звонков и встреч с (российским диктатором Владимиром — ред.) Путиным, после всех лживых сплетен в медиа о якобы „воздержании“ от ударов. Россия показывает, что ее интересует на самом деле: только война. И этот сигнал стоит услышать во всех частях мира, от залов, где встречаются члены Группы двадцати, до всех столиц мира», — отметил президент Украины.