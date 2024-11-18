Зеленский показал удары россиян по жилому району в Одессе 18.11.2024, 15:22

2,010

Восемь человек погибли.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на российский ракетный удар по жилому району Одессы.

«Удар российских террористов баллистикой по Одессе, по жилому району. Прилет на парковку», — написал глава украинского государства в Telegram.

По его данным, в результате атаки повреждены многоквартирный дом, университет и административное здание.

Зеленский отметил, что сейчас известно о восьми погибших, еще почти два десятка человек пострадали. Привлечены все необходимые силы, чтобы помочь всем, кто в этом нуждается.

«Это не случайные удары — это показательные удары. После звонков и встреч с (российским диктатором Владимиром — ред.) Путиным, после всех лживых сплетен в медиа о якобы „воздержании“ от ударов. Россия показывает, что ее интересует на самом деле: только война. И этот сигнал стоит услышать во всех частях мира, от залов, где встречаются члены Группы двадцати, до всех столиц мира», — отметил президент Украины.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com