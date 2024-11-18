За жлобинский «Металлург» будет играть россиянин, который крал клюшки из раздевалки 18.11.2024, 15:34

У хоккеиста — проблемы с кредитами.

Жлобинский «Металлург» подписал Богдана Потехина – 32-летнего россиянина, который дважды становился чемпионом КХЛ и имеет мощную статистику в ВХЛ.

Как же форварда с таким профайлом занесло в Беларусь? Проблемы с кредиторами и воровство из раздевалки и не до такого могут довести, пишет «Трибуна».

В 2021-м Потехин взял у частного заемщика кредит примерно на 27 тысяч долларов по ставке 8% в месяц. Вернуть деньги с процентами нападающий должен был в сентябре 2021-го, однако кредитор в указанный срок получил только проценты.

Более того, в августе того года он обратился к другому частному кредитору, взяв под тот же процент около 50 тысяч долларов. В залог на тот момент еще нападающий «Магнитки» оставил автомобиль BMW X6M. И этот долг Потехин не вернул, поэтому уже в декабре 2021-го машина по документам перешла кредитору.

Осенью 2021-го первый кредитор требовал в суде вернуть ему деньги и машину в придачу. Потехин подал встречный иск, заявив, что по второму договору займа он никаких денег от кредитора не получал и никаких документов не подписывал.

В ходе судебного разбирательства появилась еще одна сторона – один из банков Магнитогорска. Там рассказали о потребительском кредите в декабре 2020 года на сумму около 40 тысяч долларов, чтобы приобрести упомянутый автомобиль. По итогу Потехин выплатил только 60% от взятых денег, поэтому банк также претендовал на машину.

В открытых источниках не известно, чем закончилось то дело (и закончилось ли вообще). По информации, опубликованной в мае 2022-го, на имущество Потехина суд наложил арест. Правда, за ним оставался только земельный участок в одном из городских поселков. По мнению одного из кредиторов, все имущество спортсмен переписал на свою мать и гражданскую жену.

В ноябре 2022-го с Потехиным случилась еще одна странная история. Красноярский «Сокол», за который играл хоккеист, заявил о расторжении контракта.

Telegram-канал «Вброс по борту» рассказал, что руководство клуба уличило Потехина в краже клюшек из командной раздевалки. Вора вычислили после просмотра записей с видеокамер.

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