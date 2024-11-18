К Новому году в Беларуси подорожают мандарины 18.11.2024, 15:46

Оптовики подняли цены.

Об пишет сайт banki24.by.

Отмечается, что оранжевые фрукты в этом сезоне поступают в нашу страну из Грузии, Египта, Ирана, Марокко и Турции.

Оптовые поставщики в 2024 году отдали предпочтение поставкам в Европу. Поэтому цены на мандарины уже выросли и ожидается повышение в декабре.

Напомним, ранее сообщалось, что елочные игрушки подорожают на 10-20%, а цены на ноутбуки, смартфоны, планшеты могут вырасти на 10-15% к октябрьским уровням.

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