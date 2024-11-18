В барановичском колледже состоялся показательный суд

В барановичском колледже состоялся показательный суд1
- 18.11.2024, 15:53
Мужчина украл в гостях кроссовки.
В Барановичском государственном колледже технологии и дизайна прошло выездное заседание суда, на котором рассмотрели дело о краже.
Инцидент произошел в августе 2024 года. По данным следствия, житель Барановичей пригласил знакомого к себе домой. Во время застолья гость воспользовался невнимательностью хозяина, забрал его кроссовки стоимостью 110 рублей и ушел.
– На суде обвиняемый полностью признал вину и пояснил, что украл обувь с целью её продажи, – сообщила старший помощник межрайонного прокурора Светлана Пасемко.
Суд, учитывая позицию государственного обвинителя и особенности личности обвиняемого, признал мужчину виновным в краже. Ему назначено наказание в виде 360 часов общественных работ.
Приговор не вступил в законную силу. Он может быть обжалован и опротестован в установленном законодательством порядке.