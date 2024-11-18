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В барановичском колледже состоялся показательный суд

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  • 18.11.2024, 15:53
В барановичском колледже состоялся показательный суд

Мужчина украл в гостях кроссовки.

В Барановичском государственном колледже технологии и дизайна прошло выездное заседание суда, на котором рассмотрели дело о краже.

Инцидент произошел в августе 2024 года. По данным следствия, житель Барановичей пригласил знакомого к себе домой. Во время застолья гость воспользовался невнимательностью хозяина, забрал его кроссовки стоимостью 110 рублей и ушел.

– На суде обвиняемый полностью признал вину и пояснил, что украл обувь с целью её продажи, – сообщила старший помощник межрайонного прокурора Светлана Пасемко.

Суд, учитывая позицию государственного обвинителя и особенности личности обвиняемого, признал мужчину виновным в краже. Ему назначено наказание в виде 360 часов общественных работ.

Приговор не вступил в законную силу. Он может быть обжалован и опротестован в установленном законодательством порядке.

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