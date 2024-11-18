В одной из белорусских маршруток заметили «камин» 1 18.11.2024, 16:12

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Водитель решил «создать по-настоящему теплую атмосферу в салоне».

В маршрутке, которая ездит из Гродно в Минск и обратно, пассажиры заметили «камин». Так водитель решил «решил создать по-настоящему теплую атмосферу в салоне», пишет «Телеграф» .

Вероятно, вы догадались, что камин не настоящий, а виртуальный. Водитель вывел на экран в маршрутке видео, имитирующее огонь.

По словам водителя, за тепло в салоне на самом деле отвечает автономный отопитель.

«Перед холодами как раз проверил его работу, провел необходимое обслуживание. Вот вместе с пассажирами и испытали. Говорят, что греет отлично!», — рассказал он.

Говорят, что пассажиры камин оценили.

«Есть что-то в огне завораживающее и умиротворяющее. Да и дрова подкидывать не надо: хватает до Минска», — отметили в МАП.

"Камин" в одной из белорусских междугородних маршруток.



Видео Межрегиональной ассоциации перевозчиков (МАП). pic.twitter.com/edcGFWPq1K — Telegraf.news (@news_telegraf) November 18, 2024

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