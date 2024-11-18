В одной из белорусских маршруток заметили «камин»1
- 18.11.2024, 16:12
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Водитель решил «создать по-настоящему теплую атмосферу в салоне».
В маршрутке, которая ездит из Гродно в Минск и обратно, пассажиры заметили «камин». Так водитель решил «решил создать по-настоящему теплую атмосферу в салоне», пишет «Телеграф» .
Вероятно, вы догадались, что камин не настоящий, а виртуальный. Водитель вывел на экран в маршрутке видео, имитирующее огонь.
По словам водителя, за тепло в салоне на самом деле отвечает автономный отопитель.
«Перед холодами как раз проверил его работу, провел необходимое обслуживание. Вот вместе с пассажирами и испытали. Говорят, что греет отлично!», — рассказал он.
Говорят, что пассажиры камин оценили.
«Есть что-то в огне завораживающее и умиротворяющее. Да и дрова подкидывать не надо: хватает до Минска», — отметили в МАП.
"Камин" в одной из белорусских междугородних маршруток.— Telegraf.news (@news_telegraf) November 18, 2024
Видео Межрегиональной ассоциации перевозчиков (МАП). pic.twitter.com/edcGFWPq1K