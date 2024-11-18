В Беларуси изменили размер базовой величины 1 18.11.2024, 17:07

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Это отразится на размерах штрафов, стипендий и некоторых пособий.

С 1 января 2025 года базовая величина в Беларуси будет увеличена до 42 рублей, согласно решению правительства.

В настоящее время размер одной базовой величины составляет 40 рублей.

Напомним, что предыдущее повышение произошло 1 января 2024 года, когда базовая величина увеличилась на 3 рубля.

Следует отметить, что базовая величина играет важную роль в определении размеров различных штрафов, пособий, стипендий, налогов и сборов, а также других выплат.

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