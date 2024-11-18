На конкурсе красоты «Мисс Вселенная 2024» разгорелся первый скандал

На конкурсе красоты «Мисс Вселенная 2024» разгорелся первый скандал8
- 18.11.2024, 17:15
- 3,600
Зрители утверждают, что Дания украла победу у Таиланда.
Нынешний конкурс красоты «Мисс Вселенная 2024», состоявшийся 16 ноября в Мексике, не обошелся без скандалов. После оглашения результатов зрители соревнования начали утверждать, что победительница из Дании Виктория Кьер украла титул у представительницы Таиланда Сучаты Чуангсри.
Как сообщает издание Daily Mail (перевод — «Обозреватель»), такие мнения начали выражают поклонники конкурса в соцсетях. По их словам, ответы на финальные вопросы уроженки Пхукета (Таиланд) были более меткими, чем ее конкурентки.
Когда у Сучаты Чуангсри спросили, какие качества должен иметь человек, чтобы быть настоящим лидером, она ответила: «Эмпатия, потому что независимо от того, насколько ты хорош или какое образование у тебя есть, в конце концов, тебе нужна эмпатия, чтобы заботиться о своих людях».
Эти слова сильно отозвались зрителям. Поэтому когда победила Виктория Кьер, в сети начало появляться много гневных комментариев.
«Мисс Таиланд ограбили. Ее ответы на оба вопроса попали прямо в цель!»
«У Мисс Таиланд похитили корону».
«Ее победу украли. Лучший ответ».
Сучата Чуангсри, занявшая на «Мисс Вселенная 2024» четвертое место, решила принять участие в конкурсе красоты, чтобы привлечь вес к раку молочной железы. В 16 лет красавица столкнулась с этим онкологическим заболеванием и пережила сложную операцию.
Напомним, 16 ноября в Мексике прошел финал международного конкурса красоты и талантов «Мисс Вселенная 2024». Победу одержала 21-летняя представительница Дании Виктория Кьер. Отвечая на вопросы судей, девушка отметила, что не хотела бы ничего менять в своей жизни, а зрителям посоветовала «продолжать бороться... вне зависимости от того, откуда вы пришли».