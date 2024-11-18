Выезд из Беларуси на автомобиле за границу станет платным на постоянной основе 18.11.2024, 17:53

Сбор ввели весной 2021-го года.

Местный сбор за пересечение границы, или «ковидный» сбор, появился весной 2021 года. Изначально заявлялось, что собранные средства пойдут «на предотвращение и борьбу с коронавирусной инфекцией». Местный сбор действует до 1 февраля 2025 года. Однако после Нового года выезд из Беларуси не станет бесплатным, пишет «Наша Нива».

Нет ничего более постоянного, чем временное

Решения о введении сбора за пересечение границы формально принимались на региональном уровне. Гродненская область стала первой, кто ввел этот налог. Областной совет депутатов постановил взимать 1 базовую величину с легковых и грузовых автомобилей общей массой до 5 тонн с 1 мая 2021 года по 1 января 2023 года.

Позже к Гродненской области присоединились Брестская, Витебская и Гомельская.

Изначально заявлялось, что собранные средства пойдут на борьбу с COVID-19. Однако, несмотря на то что к концу 2022 года все забыли о пандемии, местные депутаты решили продлить действие сбора до 1 января 2025 года.

На днях первый заместитель министра финансов Дмитрий Кийко сообщил, что с 1 января местный сбор из временного станет постоянным и превратится в обычный налог без привязки к какой-либо конкретной проблеме.

Сколько в день государство зарабатывает на людях, выезжающих за границу?

Даже с учетом ограничений, введенных соседними странами ЕС на въезд автомобилей с белорусскими номерами, из Беларуси в ЕС ежедневно выезжает около 1300 легковых автомобилей. Это приносит государству 52 тысячи белорусских рублей в сутки, что эквивалентно более 15 тысячам долларов в день или около полумиллиона долларов в месяц.

Эти данные не включают малотоннажные грузовые автомобили (до 5 тонн), точное количество которых сложно выделить из общей статистики по грузовым перевозкам.

Но 1 базовая величина (40 рублей на текущий момент) — не единственные обязательные расходы, которые должны оплачивать путешественники. За регистрацию в электронной очереди для легкового автомобиля или мотоцикла нужно заплатить еще 12 рублей. Для автобусов и грузовиков плата составляет 40 рублей. Этот платеж обязателен, даже если очереди на границе нет.

На обратном пути требуется пройти дезинфекцию всех транспортных средств, кроме мотоциклов. Для легковых автомобилей это стоит 2 рубля.

Таким образом, чтобы выехать из Беларуси в ЕС на легковом автомобиле и вернуться обратно, минимальные расходы составляют 54 рубля (40 за налог + 12 за электронную очередь + 2 за дезинфекцию).

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