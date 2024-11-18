Политолог: Путин в который раз просчитался

Политолог: Путин в который раз просчитался2
- 18.11.2024, 18:04
- 3,636
РФ попыталась воспользоваться переходным периодом передачи власти в США.
Кремль не пойдет на прямые военные действия против НАТО в связи с получением Украиной разрешения от США использовать ракеты дальнего радиуса для ударов по РФ. Об этом в эфире телеканала FREEДОМ сказал политолог Владимир Фесенко.
«Думаю, что на прямые военные действия против НАТО, тем более против США, Россия не пойдет. У меня нет никаких сомнений в этом. Они будут делать асимметричные шаги. Ну, кстати, и сам Путин не так давно, когда касался этой темы, сказал, что будут искать нестандартные ответы на эту ситуацию. Потому что не только в Вашингтоне опасаются прямого военного конфликта между НАТО и Россией, в Москве его опасаются не меньше. Риски слишком велики», — сказал он.
Политолог подчеркнул, что именно Россия является инициатором агрессивных действий, а Запад только отвечает, вместо того, чтобы принимать превентивные решения.
Фесенко прогнозирует, что сейчас Россия может попытаться давать оружие, например, йеменским хуситам, которые воюют уже против коалиций западных стран.
«Могут быть и другие агрессивные действия в виде усиления диверсионной войны против стран Запада. Она на самом деле уже идет. Просто так точечно, может быть, не так заметно. Об этом говорят западные спецслужбы. И вот Россия может отвечать таким образом. Могут быть и другие провокации. Могут быть нарушения, например, Соглашения об испытании ядерного оружия. Этот вариант тоже обсуждался», — сказал он.
Политолог отметил, что РФ попыталась воспользоваться переходным периодом передачи власти в США, чтобы усилить свою агрессию против Украины.
«Именно поэтому совершили свою массированную ракетную атаку сейчас по Украине. Но они все-таки забыли, что речь идет о США. И когда возникают вызовы для авторитета Соединенных Штатов, я думаю, что при всех разногласиях республиканцев и демократов, Трампа и Байдена, здесь будет консенсус — надо демонстрировать силу, надо демонстрировать решимость. Вот это мы сейчас видим со стороны Соединенных Штатов», — считает Фесенко.
По его мнению, Путин, который хочет договариваться с Трампом, в итоге может только испортить отношения с ним еще до того, как Трамп вступит в должность.
«Но в любом случае события ускоряются. И Путин, который хочет демонстрировать силу, считая, что Запад сейчас ослаб и находится в промежуточном состоянии, я думаю, в очередной раз просчитался, и ему придется сейчас в очередной раз увидеть, что Запад не будет закрывать глаза на преступные и агрессивные действия Путина и путинской России», — заявил политолог.