Политолог: Путин в который раз просчитался 2 18.11.2024, 18:04

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РФ попыталась воспользоваться переходным периодом передачи власти в США.

Кремль не пойдет на прямые военные действия против НАТО в связи с получением Украиной разрешения от США использовать ракеты дальнего радиуса для ударов по РФ. Об этом в эфире телеканала FREEДОМ сказал политолог Владимир Фесенко.

«Думаю, что на прямые военные действия против НАТО, тем более против США, Россия не пойдет. У меня нет никаких сомнений в этом. Они будут делать асимметричные шаги. Ну, кстати, и сам Путин не так давно, когда касался этой темы, сказал, что будут искать нестандартные ответы на эту ситуацию. Потому что не только в Вашингтоне опасаются прямого военного конфликта между НАТО и Россией, в Москве его опасаются не меньше. Риски слишком велики», — сказал он.

Политолог подчеркнул, что именно Россия является инициатором агрессивных действий, а Запад только отвечает, вместо того, чтобы принимать превентивные решения.

Фесенко прогнозирует, что сейчас Россия может попытаться давать оружие, например, йеменским хуситам, которые воюют уже против коалиций западных стран.

«Могут быть и другие агрессивные действия в виде усиления диверсионной войны против стран Запада. Она на самом деле уже идет. Просто так точечно, может быть, не так заметно. Об этом говорят западные спецслужбы. И вот Россия может отвечать таким образом. Могут быть и другие провокации. Могут быть нарушения, например, Соглашения об испытании ядерного оружия. Этот вариант тоже обсуждался», — сказал он.

Политолог отметил, что РФ попыталась воспользоваться переходным периодом передачи власти в США, чтобы усилить свою агрессию против Украины.

«Именно поэтому совершили свою массированную ракетную атаку сейчас по Украине. Но они все-таки забыли, что речь идет о США. И когда возникают вызовы для авторитета Соединенных Штатов, я думаю, что при всех разногласиях республиканцев и демократов, Трампа и Байдена, здесь будет консенсус — надо демонстрировать силу, надо демонстрировать решимость. Вот это мы сейчас видим со стороны Соединенных Штатов», — считает Фесенко.

По его мнению, Путин, который хочет договариваться с Трампом, в итоге может только испортить отношения с ним еще до того, как Трамп вступит в должность.

«Но в любом случае события ускоряются. И Путин, который хочет демонстрировать силу, считая, что Запад сейчас ослаб и находится в промежуточном состоянии, я думаю, в очередной раз просчитался, и ему придется сейчас в очередной раз увидеть, что Запад не будет закрывать глаза на преступные и агрессивные действия Путина и путинской России», — заявил политолог.

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