Белорусские ученые вырастили пшеницу фиолетового цвета 5 18.11.2024, 18:15

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Над ее созданием работали более 10 лет.

Белорусские ученые представили новый сорт фиолетовой пшеницы под названием «Стефа». Разработка этого сорта велась в Научно-практическом центре по земледелию в Жодино на протяжении более десяти лет.

В этом году сорт «Стефа» продемонстрировал впечатляющий урожай, составив почти 90 центнеров с гектара. Елена Долгова, заведующая отделом биохимии и биотехнологии НПЦ по земледелию НАН Беларуси, отметила, что фиолетовая пшеница богата антоцианами — веществами, которые способствуют долголетию и помогают в защите от онкологических заболеваний.

Рецептуры для производства продуктов на основе этой пшеницы будут разрабатываться в НПЦ по продовольствию.

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