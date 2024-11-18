Военный эксперт: ВСУ приближаются к стабилизации фронта 18.11.2024, 18:52

Александр Мусиенко

Российские войска переоценили свои возможности.

На Покровском направлении Силы обороны Украины успешно сдерживают наступление российских войск, и ситуация постепенно стабилизируется. Об этом сообщил руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко в эфире телеканала FREEДОМ.

По его словам, российские войска рассчитывали на быстрый успех на направлениях к Покровску и Курахово, но переоценили свои возможности.

«Есть улучшение тактических позиций нашими Вооруженными силами на северном фланге в районе Покровска. Ситуация постепенно стабилизируется. То есть Вооруженные силы Украины приближаются к стабилизации фронта на Покровском направлении», - сказал он.

Мусиенко отметил, что сейчас российские оккупанты сосредоточили свои основные силы на Кураховском направлении.

«В ближайшее время нас ожидает битва как раз за Курахово, которая может растянуться до конца этого года...», - указывает эксперт.

Он добавляет, что по оптимистическому сценарию, при условии получения необходимых пакетов помощи, есть надежда на стабилизацию Восточного фронта и окончательное прекращение наступления российских войск до середины января.

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