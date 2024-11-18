Белорусы показали, сколько грибов можно насобирать даже в середине ноября 18.11.2024, 19:12

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Видео.

Белоруска насобирала несколько ведер грибов в середине ноября, несмотря на разговоры грибников о том, что сезон уже закончился. Видео этого позднего, но богатого урожая появилось в TikTok, передает «Зеркало».

«Кто сказал, что в лесу нет грибов. Гляньте, сколько грибов. Зонтики, рядовки, опята», — рассказал автор ролика, заметивший на рынке продавца с несколькими ведрами грибов.

Он поинтересовался, где женщина насобирала столько. По ее словам, удача ей улыбнулась в лесу в Пуховичах.

«Кто ищет, тот найдет», — заключил автор видео.

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