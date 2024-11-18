В Армении после просьбы Пашиняна начали уходить в отставку силовики 4 18.11.2024, 19:14

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Никол Пашинян

Премьер Армении рассказал о жалобах граждан на преступность и коррупцию, из-за которых «его чаша терпения переполнилась».

Глава Следственного комитета Аргишти Кярамян и министр внутренних дел Ваге Казарян подали в отставку после соответствующего призыва премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

15 ноября Пашинян в ходе заседания правительства раскритиковал работу судебно-правовых и силовых органов из-за жалоб граждан на рост числа преступлений и коррупцию. «Уважаемые коллеги, моя чаша терпения переполнилась. Я вам прямо всем говорю: конец этому настал. Это не может продолжаться», — приводит его слова Armenia Today.

В воскресенье издание Hraparak анонсировало отставку целого ряда министров и руководителей ведомств, в частности глав МВД Ваге Казаряна, Антикоррупционного комитета — Сасуна Хачатрян, Следственного комитета — Аргишти Кярамяна, Комитета госдоходов — Рустама Бадасяна и министра территориального управления Гнела Саносяна.

Сегодня Пашинян подтвердил на своей странице в Facebook, что попросил нескольких чиновников уволиться. «Причины обращения с такой просьбой не личные, а системные, о чем я говорил публично», — написал он, поблагодарив их при этом «за вклад и понимание» его обращения. Премьер также подчеркнул, что не может отрицать заслуги «упомянутых партнеров в развитии государственности».

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