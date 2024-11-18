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МИД Беларуси запаниковал из-за санкций ЕС

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  • 18.11.2024, 19:28
  • 3,732
МИД Беларуси запаниковал из-за санкций ЕС

Представитель МИД жаловался на санкции Германии.

В Министерстве иностранных дел назвали прискорбным то, что многие в ЕС выбрали опасную логику санкций и конфронтации с Беларусью. Об этом, пишет БелТА, начальник управления Европы МИД Константин Чижик заявил 18 ноября на 12-й встрече представителей городов-побратимов Беларуси и Германии.

Чижик отметил, что последние два года были сложными для сотрудничества и контактов. В частности, представитель МИД сказал:

- Мы считаем прискорбным, что многие в Евросоюзе и, к сожалению, также в Германии сделали выбор в пользу опасной и безнадежной логики конфронтации и санкционного давления в отношении Беларуси.

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