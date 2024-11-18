В Гродно провели сложную пластическую операцию

В Гродно провели сложную пластическую операцию2
- 18.11.2024, 19:37
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Пациент не мог закрывать глаз.
Хирурги Гродненской городской клинической больницы скорой медицинской помощи провели сложную пластическую операцию, пишет пресс-служба Гродненского горисполкома.
После термического ожога лица у 63-летнего мужчины появилась грубая послеожоговая деформация нижнего века. Из-за нее он не мог полностью закрывать глаз. По словам медиков, такое термическое поражение встречается редко.
Врачи пересадили «лоскут из кожи верхнего века на латеральной питающей ножке на дефект нижнего века».
Операция прошла успешно. Функция нижнего века у пациента полностью восстановилась. Мужчину выписали из больницы.