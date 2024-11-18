Боррель обратился к странам ЕС с последним призывом 3 18.11.2024, 19:42

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Жозеп Боррель

Он напомнил о своих словах научиться «языку силы».

Европейские страны до сих пор не говорят на «языке силы», для этого им необходимо объединиться и ускорить процесс принятия решений, заявил глава дипслужбы ЕС Жозеп Боррель перед началом последнего совета глав МИД Евросоюза с его участием.

«Если вы не едины, то не можете демонстрировать силу. Вы не можете притворяться геополитическим игроком, если вам требуются недели и месяцы для того, чтобы что-то предпринять, — сказал он (цитата по Politico). — Мой последний призыв к коллегам: будьте сплоченнее, принимайте решения быстрее. События вас не ждут».

Боррель напомнил, что в начале своего мандата призывал страны ЕС «научиться использовать язык силы». По его словам, для того чтобы это произошло, «нужно быть едиными».

Ранее глава европейской дипломатии неоднократно указывал на необходимость усиления поддержки Украины и, в частности, указывал на то, что снижение поставок из США оказало негативное влияние на обороноспособность ВСУ. В то же время поддержка Украины со стороны ЕС также неоднократно оказывалась под вопросом из-за противоречий внутри Европы — часть инициатив блокировала, в частности, Венгрия. Сегодня, 18 ноября, Боррель признал, что ему уже не удастся перед отставкой разблокировать поставки европейского оружия Украине через Европейский фонд мира.

Встреча глав МИД и министров обороны стран ЕС проходит 18–19 ноября в Брюсселе.

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