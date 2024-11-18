В 2025-м году белорусы побьют рекорд по длинным выходным
- 18.11.2024, 20:07
Так мало не работали минимум с 2009-го.
Минтруда установило расчетные нормы рабочего времени на 2025 год. Рассказываем, сколько белорусы будут трудиться, а сколько — отдыхать. Спойлер: установлен рекорд по рабочим часам — таким низким этот показатель не был как минимум с 2009 года, передает «Зеркало».
Для пятидневной трудовой недели с выходными днями в субботу и воскресенье эта норма в 2025-м составит 2007 часов, а для шестидневной с выходным в воскресенье — 2010 часов. В нынешнем году — 2016 и 2022 часов соответственно.
То есть работать в 2025-м белорусы будут меньше, чем в этом году. Более того, такой низкой расчетная норма рабочего времени в Беларуси еще не было как минимум с 2009-го.
Этот рекорд связан с количеством выходных, праздничных, а также предпраздничных рабочих дней.
Напомним, 15 ноября этого года правительство Беларуси определило график переноса рабочих дней в 2025 году. По нему 1 и 2 января — выходные, 3-е, пятница, — рабочий. После выходных будут еще два нерабочих дня — 6-е и 7-е. При этом суббота, 11 января, будет рабочей — за выходной 6-го.
Из-за переносов у белорусов в 2025-м пять раз будут длинные выходные: в январе — с 4 по 7-е, в апреле — с 27 по 29-ое, в июле — с 3 по 6-ое, в ноябре — с 7 по 9-ое, а в декабре — с 25 по 28-е. Но важно учитывать, что будут переносы рабочих дней на субботы.
Как устанавливают расчетные нормы рабочего времени?
Чтобы определить нормы рабочего времени для пятидневки, берут продолжительность ежедневной работы в трудовые дни в 8 часов, а в предпраздничные — 7 часов. Для шестидневки это выглядит иначе: с понедельника по пятницу — 7 часов в день, в субботу — 5 часов, в предпраздничные дни — 6 и 4 часа соответственно.