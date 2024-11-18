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Лукашенко лишил воинских и специальных званий 21 человека

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  • 18.11.2024, 20:36
  • 6,216
Лукашенко лишил воинских и специальных званий 21 человека

Диктатору не дает покоя революция 2020-го года.

Александр Лукашенко подписал указ «О лишении воинских и специальных званий», сообщает его пресс-служба.

Бывшие военнослужащие и сотрудники различных силовых ведомств (лица начальствующего состава) лишены воинских и специальных званий.

«В период обострения общественно-политической обстановки в 2020 году они совершили противоправные действия, которые не совместимы со статусом военнослужащего. В этой связи руководители силовых ведомств в установленном порядке инициировали перед «главой государства» вопрос о лишении данных лиц воинских и специальных званий», — говорится в сообщении.

Всего званий был лишен 21 человек. Их фамилии не опубликованы, как и текст указа.

Напомним, практика массового лишения званий несогласных с политикой Лукашенко началась в мае 2021 года. В первом таком указе фигурировали 80 фамилий. Затем такие указы стали появляться с завидной регулярностью.

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