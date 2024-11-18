Инфляция в России по «индексу салата оливье» достигла 70% 1 18.11.2024, 20:40

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В Беларуси также разгоняется инфляция.

В то время как Росстат оценивает инфляцию в России в единицы процентов, а ЦБ прогнозирует, что она замедлится до 5% в следующем году, базовые продовольственные товары продолжают дорожать с двузначной скоростью.

Продуктовый набор, необходимый для приготовления новогоднего салата оливье, за неполные 11 месяцев 2024 года стал дороже почти на 70%, подсчитала «Парламентская газета» на основании данных Росстата.

По подсчетам издания, чтобы приготовить 800 грамм оливье на условную семью из четырех человек, в ноябре 2024 года придется потратить не менее 348 рублей, хотя в январе это было 204,83 рубля (+69,7%).

При этом если готовить салат с докторской колбасой, то его стоимость увеличится до 414 рублей, а самым дешевым в этом году станет салат с куриным мясом, согласно подсчетам «ПГ».

В «индекс оливье» включены 200 граммов колбасы, 150 граммов картофеля, 70 граммов моркови, 80 граммов огурцов — свежих или соленых, 120 граммов горошка, два яйца, 80 граммов майонеза.

Официальная статистика оценивает продовольственную инфляцию в разы ниже. По данным Росстата, на 5 ноября она составляла лишь 9,3% в годовом выражении и 6,4% — с начала года.

Однако эти цифры могут быть ложью и пропагандой, писали в октябре эксперты Стокгольмского института экономики переходного периода при Стокгольмской школе экономики (NIER).

Они обращали внимание на то, что альтернативные метрики инфляции кратно превышают официальные цифры. Например, холдинг «Ромир», которые оценивает рост цен по реальным покупкам, подтвержденным чеками, оценил инфляцию товаров повседневного потребления (FMCG) в 87% с начала войны: 33,4% в первый год войны, 23,2% — во второй и еще 13,7% за 9 месяцев 2024 года.

По данным Росстата, это лишь 27,1% (11,9% в 2022-м, 7,4% в 2023-м и 5,8% за январь–сентябрь 2024-го).

Чтобы затормозить инфляционный всплеск, российский ЦБ с лета 2023 года восемь раз повышал ключевую ставку и довел ее до 21% годовых — самого высокого уровня с 2003 года. На декабрьском заседании ставка с большой вероятностью снова будет повышена, предупреждал регулятор.

Российские банки готовятся к тому, что ставка ЦБ будет увеличена еще и в феврале 2025 года — это заложено в котировки процентных свопов на межбанковском рынке, отмечают аналитики Альфа-банка.

Как сообщал Charter97.org, в Беларуси также разгоняется инфляция.

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