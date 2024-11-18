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В Беларуси разрешили охоту на рысей и медведей

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  • 18.11.2024, 20:59
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В Беларуси разрешили охоту на рысей и медведей

Рысь и медведь включены в Красную книгу Беларуси и являются охраняемыми видами.

Александр Лукашенко 18 ноября подписал указ № 420, которым корректируются правила охоты и ведения охотничьего хозяйства, сообщает его пресс-служба.

Указом разрешается охота на медведя и рысь в особом режиме, позволяющем контролируемо регулировать их численность, на основании разрабатываемых Национальной академией наук Беларуси планов управления популяциями.

«Данное решение принято, поскольку численность этих животных значительно возросла и нуждается в регулировании», — говорится в сообщении.

Основные положения указа вступают в силу через шесть месяцев после официального опубликования.

Напомним, рысь и медведь включены в Красную книгу Беларуси и являются охраняемыми видами. Изменение их статуса уже несколько лет лоббировал экс-глава МВД Игорь Шуневич, который стал председателем Беларусского общества охотников и рыболовов. В частности, в своей статье в газете «Паляўнічы і рыбалоў» он заявил, что рысей, медведей, зубров в Беларуси уже много, а местами и слишком, поэтому на них надо разрешить охоту и исключить из Красной книги (ее чиновник и вовсе назвал рудиментом).

В Министерстве природных ресурсов с ним не согласились. Чтобы опровергнуть его утверждения, ведомство обратилось в Академию наук, а там дали заключение о том, что ни о какой «достаточности» рысей речи пока идти не может.

Однако в 2024 году ученые согласились с тем, чтобы понизить статус этих видов в Красной книге.

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