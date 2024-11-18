«Украинская правда»: ВСУ через левый берег Днепра хотели дойти до Крыма
- 18.11.2024, 21:10
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Операция была начата в октябре прошлого года и длилась около десяти месяцев.
Целью операции ВСУ, когда украинские военные высаживались на левом берегу Днепра, в частности в селе Крынки, был выход на Крым или к Перекопскому перешейку. Об этом «Украинской правде» сообщили два информированных источника — в командовании 36-й бригады и в комитете Верховной рады по обороне.
Для этого морским пехотинцам надо было преодолеть расстояние в 80 км, которые занимали российские войска. «Нам говорили, что нужно проломить только первую линию [обороны]», — сообщил изданию источник в командовании 36-й бригады. Максимальной задачей было дойти до перешейка, подтвердил источник в оборонном комитете.
Второй задачей было расширение фронта под Херсоном и оттягивание сил российских войск с Донбасса и с запорожского направления.
В операции участвовали морпехи, многие из которых проходили обучение в Великобритании. Некоторые возлагали на миссию большие надежды и отмечали, что она могла существенно изменить ход боевых действий.
Операция была начата в октябре прошлого года и длилась около десяти месяцев. Полученный в начале приказ — занять 30-километровую полосу от Антоновского железнодорожного моста до Крынок — источник «УП» посчитал нереалистичным к выполнению, для этого нужно было «в три-четыре раза больше» людей. Кроме того, сказал собеседник издания, военным не хватило огневой поддержки, лодок, средств радиоэлектронной борьбы и продуманной логистики.
Наихудшим временем в операции оказалась зима 2023–2024 годов. Последние военные покинули левый берег в июле этого года — источники говорят, что нужно было делать это раньше, уже в мае ситуация была катастрофической.