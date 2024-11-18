ЕС передал Украине обещанный миллион снарядов 18.11.2024, 21:23

Евросоюз также подготовит еще несколько десятков тысяч украинских военных.

Европейский Союз передал Украине обещанный миллион боеприпасов. ЕС подготовит еще несколько десятков тысяч украинских военных.

Об этом заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

«Мы только что выполнили наше обязательство предоставить Украине миллион боеприпасов, а к концу зимы мы подготовим еще 75 тысяч украинских солдат», - рассказал Боррель.

По его словам, в настоящее время Евросоюз передал Украине оружие в 45 миллиардов евро. Однако, по его мнению, действующий уровень помощи остается недостаточным, чтобы изменить ситуацию в поле боя в пользу Украины.

«Мы даем Украине ровно столько, чтобы удержаться, а иногда даже меньше, в то время как Россия перевела всю свою экономику на военное положение и рассчитывает на безусловную поддержку Северной Кореи и Ирана», - подчеркнул он.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com