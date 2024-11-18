В Беларуси сократят госфинансирование театров
- 18.11.2024, 21:29
У государства нет денег на культуру.
В Беларуси с 1 января 2025 года изменятся подходы к финансированию деятельности государственных театров. Соответствующий указ подписал Александр Лукашенко, сообщает его пресс-служба.
Создание новых постановок, проведение гастролей, оплата коммунальных услуг, эксплуатационных расходов и выплата заработной платы будут осуществляться на паритетной основе (50/50) из средств бюджета и собственных доходов театров.
При этом дополнительно государственную поддержку окажут на время проведения театрами ремонта. На такой период предусмотрено предоставление в безвозмездное пользование иных помещений, находящихся в госсобственности, и оплата за счет бюджета коммунальных услуг и транспорта.
В сообщении говорится, что «изменение позволит добиться более эффективного использования средств бюджета, а также окажет положительное влияние на совершенствование репертуарной политики и активизацию творческой активности».
Напомним, что в 2024 году новые постановки и иные расходы театров финансируют за счет бюджета и собственных средств в соотношении 60 на 40%.