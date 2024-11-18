Потери РФ в войне против Украины установили новый рекорд 2 18.11.2024, 21:33

2,918

Данные разведки Великобритании.

В октябре среднесуточные потери российских войск в войне в Украине достигли нового максимума и имеют тенденцию к дальнейшему росту.

Об этом сообщает Министерство обороны Британии в соцсети X.

Согласно отчету Генштаба ВСУ, среднесуточные потери россиян в октябре составили 1354 человека — это самый высокий показатель с начала войны. Эти цифры охватывают как погибших, так и раненых оккупантов.

Как отмечают военные аналитики, за первые 12 дней ноября потери российских войск оставались на высоком уровне, со среднесуточным показателем 1498 человек. Это свидетельствует о том, что тенденция роста потерь российских войск вероятно продолжится.

В разведке Британии отметили, что в октябре Россия также понесла наибольшие месячные потери за весь период войны - 41 980 человек. Эта цифра значительно превышает предыдущий рекорд у 39 110 человек, зафиксированный в мае 2024 года.

По последним подсчетам, с начала войны Россия, вероятно, потеряла более 700 тысяч человек.

Также британская разведка обратила внимание на то, что Россия увеличила темпы наступательных операций, в частности: в районах Курска, на востоке реки Оскол, возле Торецка, Покровска и Угледара.

Ожидается, что эти наступательные действия будут продолжаться и в течение зимнего периода, с высокой вероятностью Россия будет нести еще большие потери.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com