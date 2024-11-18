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В Китае беременная женщина узнала, что ждет сразу 9 детей

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  • 18.11.2024, 21:49
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В Китае беременная женщина узнала, что ждет сразу 9 детей
Иллюстративное фото

Это рекорд?

Беременная жительница Китая узнала, что ждет сразу 9 детей, пишет World of Buzz.

Известно, что 25-летняя девушка по имени Хоу долго не могла забеременеть и обратилась за помощью к врачу. Женщина прошла обследование в больнице, ей назначили лечение, которое оказалось удачным.

В конце октября Хоу узнала о своей беременности. Первое обследование показало, что она ждет тройню. Однако в середине ноября на повторном УЗИ стало понятно, что китаянка станет мамой сразу 9 детей.

«Я сейчас очень нервничаю. Ранее я переживал, что она не сможет забеременеть, а сейчас мы ждем девять детей», — отметил муж Хоу.

Сейчас мировой рекорд Гиннесса по количеству одновременно рожденных малышей принадлежит южноафриканке Госиаме Тамара Ситхоле. Женщина родила сразу десять детей — семь мальчиков и трех девочек.

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