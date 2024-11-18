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Лидер группы «Бумбокс» отказался от международной премии из-за несогласия с позицией других лауреатов

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  • 18.11.2024, 22:18
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Лидер группы «Бумбокс» отказался от международной премии из-за несогласия с позицией других лауреатов
Андрей Хлывнюк

Андрей Хлывнюк выразил несогласие с позицией лауреатки премии Юлии Навальной.

Украинский музыкант и военнослужащий Андрей Хлывнюк заявил, что отказался от премии в сфере журналистских расследований и защиты прав человека по всему миру имени Сергея Магнитского. Среди ее лауреатов в этом году, в частности, вдова погибшего российского оппозиционера Алексея Навального Юлия, передает «Суспільне».

На своей странице в Facebook музыкант поблагодарил жюри и основателей премии Магнитского. По его словам, они отметили его «по сравнению с другими людьми и фондами, не значительную часть вклада в гонку за свободу слова и фундаментальные права человека» в рамках борьбы за украинскую независимость.

Тем не менее, Хливнюк подчеркнул, что не может получить награду с лауреатами, которые «не уверены» в необходимости поставки Украине оружия для защиты от российской агрессии.

«Впрочем, как отец двух детей, живущих под ракетными ударами и рядовой сил обороны Украины (отряд ударных БПЛА патрульной полиции Херсона) я не могу получить эту награду вместе с другими лауреатами, которые не уверены в необходимости предоставлять моей стране западное вооружение, жизненно необходимое для отражения российской агрессии», — подчеркнул лидер группы «Бумбокс».

Сергей Магнитский был российским юристом, разоблачившим ряд схем по фиктивному возврату налогов на сумму более 5 млрд рублей. После этого он был задержан за якобы неуплату налогов, а его партнеры уверены, что юрист стал жертвой заговора правоохранителей, чтобы скрыть обнаруженные им злоупотребления. Позже он скончался в СИЗО, а в 2015 году в его честь учредили международную премию.

В этом году в категории «Мужество под огнем» лауреатом награды стала Юлия Навальная. Основатель премии Уильям Браудер заявил, что «ее неизменная устойчивость перед лицом трудностей и преданность миссии Алексея по достижению свободной и демократической России просто невероятны».

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