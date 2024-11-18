Шлем штурмовика из первых «Звездных войн» продали за $410 тысяч
- 18.11.2024, 22:28
Культовый фильм вышел на экраны еще в 1977 году.
Старый кинореквизит может принести неплохие деньги. По крайней мере, если он использовался на съемках культовых фильмов. Один из шлемов штурмовиков, засветившихся в первых «Звездных войнах», вышедших на экраны еще в 1977 году, продали на аукционе и хорошо на нем заработали.
Шлем штурмовика, за который отдали сразу $410 тысяч, стал лишь одним из 1800 лотов, реализованных на специальном аукционе, посвященном артефактам из мира кино, телевидения и музыки. Мероприятие продолжалось четыре дня и вызвало нешуточный ажиотаж, пишет британское издание The Sun.
В частности, шлем и маску героя Рассела Кроу в первом «Гладиаторе» продали за $157 тысяч, красный кожаный пиджак, в котором Майкл Джексон появлялся во время гастрольного тура Thriller, приобрели за $240 тысяч, а бейсболка Тома Хэнкса из «Фореста Гампа» ушла за $75 тысяч.
Среди других лотов была шляпа Джека Воробья (капитана Джека Воробья!) из «Пиратов Карибского моря» ($26 тысяч) и джемпер с оленями героя Колина Фёрта в «Дневнике Бриджет Джонс» ($7 тысяч).