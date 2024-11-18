Россию не допустили к жеребьевке отбора ЧМ-2026 по футболу 10 18.11.2024, 22:33

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Российские футболисты не сыграют в квалификации.

Сборная России не допущена к участию в жеребьевке отборочного турнира ЧМ-2026 по футболу, сообщает российское пропагандистское издание «Матч ТВ».

«Допуска сборной России до жеребьевки квалификации чемпионата мира не будет. Команда не сможет принять участие в отборочном раунде. Здесь УЕФА и ФИФА своего мнения не меняют с момента отстранения РФС. Команда не сможет претендовать на выход на чемпионат мира», - сообщил источник.

Жеребьевка европейской квалификации ЧМ-2026 состоится 13 декабря 2024 года в Цюрихе.

Во время жеребьевки 54 сборные будут распределены на 12 групп по 4 или 5 команд. На ЧМ-2026 выйдут 16 европейских сборных.

ЧМ-2026 пройдет в США, Мексике и Канаде и станет первым в истории, в финальной части которого сыграют 48 команд. Мундиаль продлится 39 дней, за которые будут сыграны 104 матча, что также станет рекордом.

Стоит отметить, что все сборные и клубы из России были отстранены от турниров под эгидой ФИФА и УЕФА весной 2022 года. Это произошло на фоне начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Команды из России пропускают чемпионаты мира и Европы, а также Лигу чемпионов, Лигу Европы, Лигу конференций и другие турниры.

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