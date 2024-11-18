На трассе под Лиозно легковушка столкнулась с грузовиком1
- 18.11.2024, 22:54
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Трое погибли, одна женщина в больнице.
На трассе под Лиозно легковушка столкнулась с грузовиком: трое погибли, одна женщина в больнице. Причиной трагедии стал выезд на встречную полосу. Об этом сообщает пресс-служба МВД.
18 ноября около 17.30 43-летний водитель Renault, двигаясь по дороге Р109 (Лиозно — Ореховск), по предварительной информации, выехал на полосу встречного движения, где врезался в грузовик МАЗ.
Водитель легкового автомобиля и два его пассажира (мужчина и женщина) погибли. Еще одна женщина доставлена в больницу.