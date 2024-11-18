Украинский воин сбил ракету над Хмельницкой областью из ПЗРК

Украинский воин сбил ракету над Хмельницкой областью из ПЗРК2
- 18.11.2024, 23:09
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Видеофакт.
Украинский защитник во время массированного удара по Украине 17 ноября сбил вражескую ракету из переносного зенитно-ракетного комплекса. Появилось видео.
Об этом сообщает глава Хмельницкой областной военной администрации Сергей Тюрин в Facebook.
«В Киевской области попала Наташа, а у нас попал Саша! На видео момент сбивания одной из вчерашних вражеских ракет над Хмельницкой областью», - написал Тюрин.
Осторожно! На видео присутствует ненормативная лексика!
При этом чиновник не уточнил, из какого именно ПЗРК военный сбил ракету.