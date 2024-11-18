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Украинский воин сбил ракету над Хмельницкой областью из ПЗРК

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  • 18.11.2024, 23:09
  • 1,300
Украинский воин сбил ракету над Хмельницкой областью из ПЗРК

Видеофакт.

Украинский защитник во время массированного удара по Украине 17 ноября сбил вражескую ракету из переносного зенитно-ракетного комплекса. Появилось видео.

Об этом сообщает глава Хмельницкой областной военной администрации Сергей Тюрин в Facebook.

«В Киевской области попала Наташа, а у нас попал Саша! На видео момент сбивания одной из вчерашних вражеских ракет над Хмельницкой областью», - написал Тюрин.

Осторожно! На видео присутствует ненормативная лексика!

При этом чиновник не уточнил, из какого именно ПЗРК военный сбил ракету.

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