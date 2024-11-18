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«Хезболла» выпустила по Израилю более 100 ракет

  • 18.11.2024, 23:29
  • 1,676
«Хезболла» выпустила по Израилю более 100 ракет

Есть погибшая и раненые.

18 ноября боевики ливанской террористической группировки «Хезболла» нанесли удары по Израилю с использованием ракет. Об этом сообщает The Times of Israel со ссылкой на собственную информацию и данные СМИ.

Террористы обстреливали Израиль сериями, выпустив в течение дня в общей сложности более 100 ракет.

Обстрелам подвергся север Израиля, который соседствует с Ливаном.

Часть ракет упала на открытой местности, сообщили в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). Часть ракет были перехвачены израильской противовоздушной обороной.

В городе Шфарам погибла женщина, которой было около 50 лет. По данным экстренной медицинской службы Маген Давид Адом, она находилась в трехэтажном здании, в которое попала ракета, и «оказалась в ловушке» внутри помещения. Спасатели ее извлекли из-под обломков живой, но позже она скончалась. Ее опознали как учительницу, мать четырех детей.

Ранения получили 12 человек. В частности, большинство из них поранились разбитым стеклом в результате взрыва в Шфараме.

Также 34-летний мужчина был легко ранен взрывом ракеты в Хайфе, а в населенном пункте Фассута осколочное ранение в шею получила 65-летняя женщина.

Издание пишет, что ЦАХАЛ наносил удары в ответ на обстрелы.

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