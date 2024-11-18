«Хезболла» выпустила по Израилю более 100 ракет 18.11.2024, 23:29

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Есть погибшая и раненые.

18 ноября боевики ливанской террористической группировки «Хезболла» нанесли удары по Израилю с использованием ракет. Об этом сообщает The Times of Israel со ссылкой на собственную информацию и данные СМИ.

Террористы обстреливали Израиль сериями, выпустив в течение дня в общей сложности более 100 ракет.

Обстрелам подвергся север Израиля, который соседствует с Ливаном.

Часть ракет упала на открытой местности, сообщили в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). Часть ракет были перехвачены израильской противовоздушной обороной.

В городе Шфарам погибла женщина, которой было около 50 лет. По данным экстренной медицинской службы Маген Давид Адом, она находилась в трехэтажном здании, в которое попала ракета, и «оказалась в ловушке» внутри помещения. Спасатели ее извлекли из-под обломков живой, но позже она скончалась. Ее опознали как учительницу, мать четырех детей.

Ранения получили 12 человек. В частности, большинство из них поранились разбитым стеклом в результате взрыва в Шфараме.

A video shows the moment a Hezbollah rocket impacted in the northern Arab town of Shfar'am, wounding at least six people, including a woman in critical condition.



Additional footage shows the aftermath of the impact. https://t.co/kQKhhYdZON pic.twitter.com/zP5PsDmqxJ — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) November 18, 2024

Также 34-летний мужчина был легко ранен взрывом ракеты в Хайфе, а в населенном пункте Фассута осколочное ранение в шею получила 65-летняя женщина.

Издание пишет, что ЦАХАЛ наносил удары в ответ на обстрелы.

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