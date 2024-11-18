Зеленский после Покровска приехал в Купянск 18.11.2024, 23:40

Владимир Зеленский

Президент Украины заслушал доклады командиров по оперативной ситуации.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что после посещения Покровска в Донецкой области прибыл в Купянск в Харьковской области. Там он поздравил военных с Днем сержанта и отметил наградами лучших бойцов.

«Сегодня – на фронте. Сейчас – Купянск. Уже был в Покровске. В наших бригадах. Поздравил ребят, девушек – наших воинов – с Днем сержанта. Сержанты – как раз воины, без которых не представить нормальную работу офицеров и в целом наших подразделений», – заявил Зеленский.

Глава государства сообщил, что отметил государственными наградами военных, проявивших себя в боях. Он также заслушал доклады командиров по оперативной ситуации, а также обсудил вопросы безопасности и социальные вопросы в Донецкой и Харьковской областях.

Зеленский подчеркнул, что украинские силы продолжают удерживать свои позиции, и выразил благодарность воинам за их службу.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com