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Зеленский после Покровска приехал в Купянск

  • 18.11.2024, 23:40
Зеленский после Покровска приехал в Купянск
Владимир Зеленский

Президент Украины заслушал доклады командиров по оперативной ситуации.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что после посещения Покровска в Донецкой области прибыл в Купянск в Харьковской области. Там он поздравил военных с Днем сержанта и отметил наградами лучших бойцов.

«Сегодня – на фронте. Сейчас – Купянск. Уже был в Покровске. В наших бригадах. Поздравил ребят, девушек – наших воинов – с Днем сержанта. Сержанты – как раз воины, без которых не представить нормальную работу офицеров и в целом наших подразделений», – заявил Зеленский.

Глава государства сообщил, что отметил государственными наградами военных, проявивших себя в боях. Он также заслушал доклады командиров по оперативной ситуации, а также обсудил вопросы безопасности и социальные вопросы в Донецкой и Харьковской областях.

Зеленский подчеркнул, что украинские силы продолжают удерживать свои позиции, и выразил благодарность воинам за их службу.

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