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Борис Джонсон назвал три условия для завершения войны России против Украины

  • 18.11.2024, 23:55
Борис Джонсон назвал три условия для завершения войны России против Украины
Борис Джонсон

Он опубликовал обращение накануне 1000-го дня полномасштабного вторжения РФ.

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал предоставить Украине кредит на $500 млрд и объявить дату вступления страны в НАТО. Об этом он заявил в понедельник, 18 ноября, в соцсети Х (Twitter).

Джонсон опубликовал обращение накануне 1000-го дня полномасштабного вторжения РФ. Он приветствовал решение президента США Джо Байдена разрешить Украине использовать ракеты ATACMS для ударов по российским базам.

В то же время политик подчеркнул, что Великобритания и Франция должны симметрично разрешить применение крылатых ракет Storm Shadow и SCALP.

«Пришло время предоставить украинцам финансовую огневую мощь для выживания и победы в этом конфликте, предоставив им кредит вроде ленд-лиза в размере 500 млрд долларов, который они будут в состоянии вернуть», — добавил экс-премьер.

Также он отметил важность того, чтобы определить, куда на самом деле принадлежит Украина.

«Украина — больше не сателлит Москвы, а свободная и независимая суверенная демократическая европейская нация. Это означает, что мы должны иметь смелость и логику, чтобы дать украинцам необходимые гарантии безопасности и объявить в ближайшее время дату вступления Украины в НАТО», — отметил Джонсон.

Политик считает, что эти меры убедят российского диктатора Владимира Путина в том, что «он совершил гигантскую ошибку и что он никогда не покорит украинский народ».

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