«Облицовщиков искали четыре месяца» 19.11.2024, 2:09

Семья рассказала, как переехала из региона в Минск, купила в столице квартиру и делает в ней ремонт.

Семья из Могилева купила в центре Минска трехкомнатную квартиру в доме с трехметровыми потолками. Сейчас супруги делают там капитальный ремонт с перепланировкой и заменой коммуникаций. В TikTok они рассказывают, где взяли деньги на покупку жилья, сколько средств уходит на ремонт и как проблематично искать мастеров-отделочников, передает «Зеркало».

Могилевчанка Анна рассказала в ТikTok, что в прошлом году она с мужем купила трешку площадью 75 «квадратов» в доме на улице Красноармейской в Минске. За квартиру они заплатили 120 000 долларов (405 600 рублей. — По курсу Нацбанка Беларуси на 18 ноября). Отвечая на вопросы под своими роликами, женщина сообщила, что нет ничего сложного, чтобы купить в Беларуси собственное жилье.

«Мы уже покупали квартиру в областном центре, деньги заработали сами. Квартиру в Минске можно купить любому человеку, без помощи родителей, не будучи бизнесменом. Очень многого чиновников в общагах живут», — написала Анна.

С тех пор как была куплена трешка, прошел уже год, но ремонт в жилье еще не закончен, хотя семья думала, что справится за пять месяцев.

— Думала, что переедем уже к весне этого года, но к весне мы только успели сделать все проекты по перепланировке, отоплению, замене газа на электроплиту, даже окна с кондиционером согласовали. Но это было самое простое, с чем мы столкнулись.

Анна отметила, что они понимали, что сталинка — это всегда много сюрпризов. Ведь даже мастера, которые к ним приходили, говорили, мол, у вас нестандарт. Тем не менее супруги настроились сделать квартиру по своему вкусу, а не с типичной отделкой, которая есть у многих.

— Оказалось, что надо по три месяца ждать материалов, а потом еще и специалистов, которые могут с этим работать.

Новые владельцы захотели сделать перепланировку квартиры, надо было демонтировать и переустанавливать стены, делать новые дверные проемы, предстояло заменить оконные стеклопакеты на новые и прочее.

Около пяти дней ушло на то, чтобы демонтировать полы, стены, сбить с них штукатурку и отшлифовать, после этого рабочие вывезли весь мусор. Этот участок работы стоил хозяевам 2500 долларов (8450 рублей).

После этого установили новые входные двери за 1000 долларов (93 380 рублей), оштукатурили стены, выполнили работу по электрике, развели сантехнические трубы, также уложили «хороший норвежский» теплый пол, заменили отопительные батареи, пластиковые рамы на деревянные стеклопакеты, купили облицовочную плитку, ванну и кондиционер. На это ушло 33 000 долларов (111 540 рублей).

Отдельно Анна отметила то, как дела обстояли с облицовочной плиткой. Для ванной комнаты пара приобрела узорчатый керамогранит на пол и однотонную плитку на стены, все — итальянского производства. Для кухни и коридора плитку заказали под себя — в первое помещение метлахскую, во второе — узорчатую, которая складывалась в ковер. За всю плитку супруги заплатили 2300 долларов (7774 рублей). Сопутствующие материалы стоили около 300 долларов (1014 рублей).

Однако оказалось, что не все мастера готовы были работать с таким материалом, восемь рабочих отказались от сотрудничества. Даже доходило до смешного — один облицовщик убежал, просто не дав нанимателям ответ. В итоге на поиски специалиста ушло четыре месяца. В конце концов облицовочные работы были сделаны, за них заплатили 1300 долларов (4394 рубля). При этом «квадрат» в ванной рассчитывали по 15 долларов (50 рублей), в кухне — 30 долларов (101 рубль), в прихожей — 120 долларов (405 рублей).

Анна не считает, что они переплачивают за ремонт, мол, каждой работе есть своя цена, тем более что они нанимали профессионалов высокого уровня, работа которых и стоит дорого.

— У нас площади больше за счет высоких потолков. В стены много вложено, в три этапа их делали, еще строили их. Одна сантехника под 5000 долларов (16 900 рублей) вышла, причем это без чистовой отделки, без ванной, которая стоит под 1000 долларов (3380 рублей). Электрика черновая — около 4000 долларов (13 520 рублей), грузчики на третий этаж. Окна из дерева с подоконниками под 3000 долларов (10 140 рублей). Все проекты очень дорогие, — рассказала о некоторых других тратах женщина.

В комментариях под видео Анны пользователи оставляли разные отклики. Кто-то из людей интересовался, где же заработать такие деньги на квартиру. Другие отмечали, что на потраченные средства можно было запросто купить готовое жилье и уже отпраздновать новоселье. Были также злобные рекомендации с «советами» уезжать обратно в Могилев. Но многие зрители с удовольствием смотрят ролики блогерши, дают советы и какой-то опыт перенимают для себя.

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