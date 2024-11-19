Орбан снялся с выборов президента Румынии 19.11.2024, 5:44

Людовик Орбан

Первый тур президентских выборов в стране пройдет 24 ноября.

Бывший премьер-министр Румынии и лидер партии Forța Dreptei («Сила правых») Людовик Орбан прекратил участие в выборах президента страны.

Об этом он заявил во время предвыборных дебатов в эфире телеканала Digi24.

Орбан заявил, что решил снять кандидатуру с выборов президента Румынии и одновременно поддержать лидера правоцентристского оппозиционного Союза спасения Румынии (USR) Елену Ласкони.

«Я реалист, который точно знает, какова политическая ситуация, и знает, когда нужно сделать шаг в сторону или назад», – так политик объяснил свой выбор.

Другие кандидаты в президенты Румынии, которые присутствовали на дебатах, назвали этот шаг ожидаемым (Орбан не входил в первую пятерку кандидатов по популярности).

Людовик Орбан основал «Силу правых» в декабре 2021 года после того, как год пробыл главой правительства, но возглавляемая им тогда Национально-либеральная партия провалилась на парламентских выборах.

Первый тур президентских выборов в Румынии пройдет 24 ноября, а второй – 8 декабря. Нынешний президент, представитель национал-либералов Клаус Йоханнис, не может остаться на своей позиции на третий срок.

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