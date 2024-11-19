Импорт Индией российских алмазов упал почти в 25 раз 19.11.2024, 3:32

Он начал существенно снижаться с апреля этого года.

Импорт алмазов из России в Индию в сентябре сократился на 96% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 37 тыс. карат. Год назад объем импорта достигал 917 тыс. карат, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные индийского Министерства торговли и промышленности.

Стоимость российских алмазов в сентябре составила $1,5 млн против $112 млн годом ранее. Общий импорт алмазов в Индию в сентябре был на 23% ниже по сравнению с прошлым годом и составил 1,43 млн карат. Крупнейшими поставщиками алмазов в Индию остаются ОАЭ, Гонконг и Бельгия. В сентябре Гонконг ввез алмазы на сумму $448 млн, что на 5% ниже показателя прошлого года. Импорт из ОАЭ упал на 12%, до $581 млн, а из Бельгии — на 16%, до $186 млн.

Импорт российских алмазов начал снижаться с апреля этого года. В марте импорт был в 2,3 раза выше по сравнению с прошлым годом, составив 728 тыс. карат. В феврале он вырос на 85%, до 1,81 млн карат, а в январе — на 14%, до 400 тыс. карат. С 1 марта вступил во второй этап санкций стран G7 против российских драгоценных камней.

Слабый спрос и низкие мировые цены влияют на стоимость экспорта алмазов из России. По итогам 2024 года, по прогнозам Rapaport, поставки могут сократиться на 17%, до $3,19 млрд.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com