Крупнейший химический концерн Польши займется производством взрывчатки 19.11.2024, 1:52

Также Варшава построит завод по производству 155-мм снарядов.

Польша наладит производство нитроцеллюлозы и пороха, необходимых для крупнокалиберных боеприпасов. Соответствующее соглашение в понедельник, 18 ноября, подписали Агентство промышленного развития, Grupa Azoty, Polska Grupa Zbrojeniowa и Mesko, сообщило Министерство обороны Польши.

По словам вице-премьера и министра национальной обороны Владислава Косиняка-Камиша, развитие мощностей по производству взрывчатых веществ имеет решающее значение для будущего производства боеприпасов в Польше.

Глава Минобороны также заявил о планах построить в стране завод по производству боеприпасов.

«Польша – большая страна и должна иметь возможность производить 155-мм боеприпасы самостоятельно. Наша цель – не один завод, а несколько, и работать с партнерами НАТО и ЕС, чтобы объединить усилия», – заявил польский министр.

По его словам, правительство выделит около 3 млрд злотых (около 700 млн евро) на строительство завода по производству боеприпасов.

Как отмечает Dziennik Polski, идея производить взрывчатку является попыткой вытянуть крупнейший химический концерн Польши Grupa Azoty из финансового кризиса.

«Было бы грехом не воспользоваться такой бизнес-возможностью и не заняться этим новым направлением. Мы рассматриваем это направление как один из важных элементов будущих положительных результатов деятельности Grupa Azoty», – признал Адам Лешкевич, президент компании.

От лица группы и партнеров он заявил о полной готовности работать над новым проектом, чтобы он мог быстро перейти от соглашения о намерениях к этапу реализации.

Работы по строительству новых мощностей планируют начать в Тарнуве примерно через год.

Grupa Azoty – один из крупнейших химических холдингов в Европе, специализирующийся на выпуске азотных и сложных удобрений, а также конструкционных пластиков, оксоспиртов и пластификаторов. Крупнейшим акционером Grupa Azoty является государственное казначейство Польши (33%).

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