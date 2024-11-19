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Беларусь сыграла вничью с Болгарией в Лиге наций

  • 19.11.2024, 0:44
Беларусь сыграла вничью с Болгарией в Лиге наций

Белорусские футболисты завершили выступление на 3-м месте в группе.

В последнем матче группового этапа в третьем квартете дивизиона «С» Лиги наций сборная Беларуси по футболу поделила очки с болгарами. Матч в Софии завершился со счетом 1:1.

После поражения от североирландцев в прошлом туре Лиги наций сборная Карлоса Алоса лишилась возможности занять первое место в группе, но еще сохраняла шансы на повышение в классе. Для этого надо было побеждать болгар, что позволило бы стать вторыми и побороться за выход в Лигу B через плей-офф (сейчас белорусы играют в третьем по рангу дивизионе турнира — Лиге C).

Сборная Беларуси заняла третью позицию в группе. В следующем году нашей сборной предстоит участие в отборе на чемпионат мира 2026 года.

Итоговое положение команд после шести матчей: 1. Северная Ирландия — 11 очков. 2. Болгария — 9. 3. Беларусь — 7. 4. Люксембург — 3.

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