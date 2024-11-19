Нетаньяху: Израиль нанес удар по компоненту ядерный программы Ирана 19.11.2024, 8:08

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Биньямин Нетаньяху

Фото: Amir Cohen/Reuters

Это ослабило оборонный потенциал Тегерана и возможности по производству ракет.

Воздушная атака Израиля на Иран в прошлом месяце нанесла удар по элементу ядерной программы Тегерана. Это ослабило оборонный потенциал страны и возможности по производству ракет.

Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, сообщает Reuters.

«Это не секрет. В их ядерной программе есть определенный компонент, который был поражен в результате этой атаки», - заявил Нетаньяху.

Он не назвал, о каком компоненте идет речь, от добавил, что путь Ирана к созданию ядерного оружия не был перекрыт.

Reuters напомнило, что 26 октября израильские истребители осуществили три волны атак на иранские военные объекты. Это случилось через несколько недель после того, как Иран выпустил по Израилю около 200 баллистических ракет. В целом данное столкновение произошло после предыдущего обмена прямыми такими в апреле.

В своей речи Нетаньяху привел несколько дополнительных подробностей о том, на что нацелился Израиль во время атак.

В частности, в апреле израильский удар уничтожил одну из четырех поставленных Россией батарей зенитных ракет С-300 вокруг столицы Ирана города Тегеран.

А уже в октябре Израиль уничтожил оставшиеся три батареи и нанес серьезный ущерб возможностям Ирана по производству баллистических ракет и твердого топлива, которое используется в баллистических ракетах большой дальности.

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