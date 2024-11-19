РФ признает паспорта так называемых «ЛНР и «ДНР» недействительными 2 19.11.2024, 8:14

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С 1 декабря.

Со следующего месяца «паспорта» так называемых «ДНР» и «ЛНР» будут недействительны. Россия хочет произвести максимальную паспортизацию на временно оккупированных территориях Украины.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления (ЦНС).

«С 1 декабря 2024 года паспорта псевдореспублик «ДНР» и «ЛНР», которые оккупанты заставляли получать жителей временно оккупированного Донбасса еще с 2014 года, станут недействительными», - говорится в сообщении.

Причиной этого является принудительное изменение гражданства и соответственно смена паспортов. Кремль поставил своим подчиненным задачу выполнить стопроцентную паспортизацию украинцев. То есть, чтобы они получили паспорт РФ.

Именно поэтому в так называемых «республиках» местные коллаборанты активизируют процесс замены паспортов на российские. Они аргументируют это тем, что с 1 января 2025 года жители оккупированных территорий Украины, у которых нет паспорта РФ, потеряют любые права и возможности.

«Дошло до запугивания наиболее социально незащищенных слоев населения, оказавшегося в российской оккупации», - добавил информационный ресурс.

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