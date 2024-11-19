закрыть
19 ноября 2024, вторник, 10:17
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

РФ признает паспорта так называемых «ЛНР и «ДНР» недействительными

2
  • 19.11.2024, 8:14
  • 7,148
РФ признает паспорта так называемых «ЛНР и «ДНР» недействительными

С 1 декабря.

Со следующего месяца «паспорта» так называемых «ДНР» и «ЛНР» будут недействительны. Россия хочет произвести максимальную паспортизацию на временно оккупированных территориях Украины.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления (ЦНС).

«С 1 декабря 2024 года паспорта псевдореспублик «ДНР» и «ЛНР», которые оккупанты заставляли получать жителей временно оккупированного Донбасса еще с 2014 года, станут недействительными», - говорится в сообщении.

Причиной этого является принудительное изменение гражданства и соответственно смена паспортов. Кремль поставил своим подчиненным задачу выполнить стопроцентную паспортизацию украинцев. То есть, чтобы они получили паспорт РФ.

Именно поэтому в так называемых «республиках» местные коллаборанты активизируют процесс замены паспортов на российские. Они аргументируют это тем, что с 1 января 2025 года жители оккупированных территорий Украины, у которых нет паспорта РФ, потеряют любые права и возможности.

«Дошло до запугивания наиболее социально незащищенных слоев населения, оказавшегося в российской оккупации», - добавил информационный ресурс.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Лукашенко как Черненко
Лукашенко как Черненко Ирина Халип
Полковнику никто не пишет и даже не звонит
Полковнику никто не пишет и даже не звонит Владимир Халип
Позиция Марко Рубио в отношении Лукашенко может быть радикальной
Позиция Марко Рубио в отношении Лукашенко может быть радикальной Aлександр Мусиенко
Россия Путина слаба
Россия Путина слаба Петр Зашев