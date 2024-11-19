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ВСУ разгромили крупное соединение российских войск под Курском

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  • 19.11.2024, 8:18
  • 11,226
ВСУ разгромили крупное соединение российских войск под Курском

Украинские бойцы показали пленных.

Российские военные пропагандисты сообщают о тревожной ситуации в Курской области. Согласно информации, поступившей от одного из Z-каналов, уже на протяжении четырех суток нет связи с примерно 60 бойцами 22-го мотострелкового полка в районе населенного пункта Воронок, сообщает «Диалог.UA».

Солдаты были направлены для удержания позиций в этом районе, однако отсутствие какой-либо информации о них вызывает серьезные опасения среди командования.

По предварительным данным, подразделение могло быть разгромлено. В Сети уже появилось видео, на котором трое российских военных этого подразделения сообщают о том, что они попали в плен к украинским силам.

В ролике военнослужащие обращаются к российскому командованию с просьбой обменять их на украинских пленных.

Подробности инцидента и количество захваченных в плен бойцов пока остаются неизвестными.

Пропагандистские источники также отмечают, что украинская артиллерия активно наносит удары по российским позициям в Курской области, что приводит к значительным потерям среди личного состава.

Ситуация в регионе остается крайне напряженной, и российская сторона не дает официальных комментариев по поводу случившегося.

Сообщения о потерях и отсутствии связи с подразделением уже вызвали беспокойство среди пророссийских блогеров и военных корреспондентов, что подчеркивает растущую неуверенность в возможностях удержания позиций в приграничных районах России.

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