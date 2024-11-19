Топ-генерал США рассказал об ударах ATACMS по РФ 1 19.11.2024, 8:36

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ВСУ могут уничтожить штабы, логистику и артиллерию.

Американский генерал в отставке, бывший командующий силами НАТО в Европе Бен Ходжес заявил, что Украина может подорвать нынешнее контрнаступление России в Курской области с помощью солидного запаса ракет.

«Можете победить массированность, если достаточно высокоточного оружия, способного уничтожить штаб, логистику и артиллерию», — сказал он в комментарии «Радио Свобода».

В то же время канадский оборонный аналитик Колби Бадвар пояснил, что по состоянию на декабрь 2023 года Соединенные Штаты имели на складах около 2400 ракет большой дальности, срок годности примерно половины из которых истек.

Он сказал, что за последний год в этот запас добавили более 500 ATACMS. Однако, по его словам, Пентагон не решался поставлять их Украине в больших количествах.

«Украина имеет на выбор много целей в диапазоне ATACMS. Байдену нужно прислать гораздо больше ракет, чтобы они могли поразить как можно большее из них», — написал он.

Ранее высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель подтвердил предоставление Украине разрешения на удары дальнобойными ракетами от США по России.

«Администрация Байдена разрешила применение своей на расстояние до 300 километров вглубь российской территории», — заявил он.

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