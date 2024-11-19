Стаи тараканов начали нашествие на аквапарк «Лебяжий» 10 19.11.2024, 8:51

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Посетители в шоке.

Минчанка решила отдохнуть в аквапарке «Лебяжий», но досуг оказался испорчен из-за стаи тараканов, которую она увидела под лежаками. Видео она опубликовала в TikTok.

«Вот такая антисанитария в самом дорогом аквапарке страны», — подписала кадры женщина.

Она пошутила, что «тараканы тоже хотят купаться», в итоге «вместе отдыхали».

В переписке с пользователями, которые подумали, что видео старое, автор ролика заверила, что оно свежее, снято 16 ноября.

Многих комментаторов беспокоило то, что этих тараканов можно незаметно принести домой. Некоторые отмечали, что тоже видели там насекомых:

«С мая месяца ничего не поменялось! Они и в раздевалках, и в душевых, короче, везде. Это реально противно, ценник высокий, а условия ужас. Еще и говорят, что свою еду нельзя, да я лучше со своей приду, будучи уверена, что всякая дрянь по ней не ползала».

«Главное таких друзей не притащить домой. Вот потом веселуха будет!»

«Это точно, маленький залезет, которого и встряхнуть из сумки не сможешь».

«Цены космос, это, наверное, включен в стоимость контактный зоопарк».

«Мы тоже этим летом в августе приезжали из Карелии, тоже видели там тараканов, ужас, а куда еще можно сходить, кроме «Лебяжьего»?»

«Это кошмар!!! Хорошо, что не пошла, а дети настаивали… Если хоть одного принести домой — все, капец спокойной жизни. Спасибо, что показали. Лучше в басике сплавать».

«Мы два года по абонементу ходили, тараканы не переводятся, в бочках на улице тухлая вода, бани работают по их какому-то графику, т.е. не все сразу и в режиме эконом, с новым директором все стало хуже».

«И домой забрать можно со своими вещами. Почему не позвонить в санстанцию?»

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