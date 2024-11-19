Выскочила Захарова с чепухой

Выскочила Захарова с чепухой4
- Телеграм-канал «Времени на раскачку нет»
- 19.11.2024, 9:03
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В Кремле совсем запутались.
Как и ожидалось, противоречивые новости о разрешении применять дальнобойные западные ракеты на территории нашей страны, послужили причиной для пропагандистов выступить со всякой чепухой.
Выскочила пропагандистка Захарова и объявила, что применение дальнобойных ракет будет означать «радикальное изменение сути и природы конфликта».
«Суть» и «природа», Захарова, одно и то же. Мало того, совсем запутались с тем, что «российское», а что нет. Скажем, Путин, Лавров и другие объявили Крым российским. По нему применяется западное оружие. И что?
«Природы конфликта» никто не изменит, она определена с самого начала – с 24 февраля и 2014 года. Группа несменяемых лиц в российской власти, ради своего там сохранения, вопреки законам России, решила устанавливать угодные им порядки в соседней стране с помощью военной силы. Вот и вся «природа конфликта». Или «суть». Кому какое слово нравится.
Телеграм-канал «Времени на раскачку нет»