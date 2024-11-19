закрыть
19 ноября 2024, вторник, 10:17
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Выскочила Захарова с чепухой

4
  • Телеграм-канал «Времени на раскачку нет»
  • 19.11.2024, 9:03
  • 6,674
Выскочила Захарова с чепухой

В Кремле совсем запутались.

Как и ожидалось, противоречивые новости о разрешении применять дальнобойные западные ракеты на территории нашей страны, послужили причиной для пропагандистов выступить со всякой чепухой.

Выскочила пропагандистка Захарова и объявила, что применение дальнобойных ракет будет означать «радикальное изменение сути и природы конфликта».

«Суть» и «природа», Захарова, одно и то же. Мало того, совсем запутались с тем, что «российское», а что нет. Скажем, Путин, Лавров и другие объявили Крым российским. По нему применяется западное оружие. И что?

«Природы конфликта» никто не изменит, она определена с самого начала – с 24 февраля и 2014 года. Группа несменяемых лиц в российской власти, ради своего там сохранения, вопреки законам России, решила устанавливать угодные им порядки в соседней стране с помощью военной силы. Вот и вся «природа конфликта». Или «суть». Кому какое слово нравится.

Телеграм-канал «Времени на раскачку нет»

Написать комментарий 4

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Лукашенко как Черненко
Лукашенко как Черненко Ирина Халип
Полковнику никто не пишет и даже не звонит
Полковнику никто не пишет и даже не звонит Владимир Халип
Позиция Марко Рубио в отношении Лукашенко может быть радикальной
Позиция Марко Рубио в отношении Лукашенко может быть радикальной Aлександр Мусиенко
Россия Путина слаба
Россия Путина слаба Петр Зашев