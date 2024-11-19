С войны дезертировал целый полк 20-й мотострелковой дивизии РФ 3 19.11.2024, 9:22

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иллюстративное фото

Более тысячи оккупантов сбежали с фронта.

Больше тысячи оккупантов из состава 20-й мотострелковой дивизии страны-агрессора России дезертировали с войны против Украины.

Власти российских регионов весной 2024 года получили от командования 20-й гвардейской мотострелковой дивизии письмо с просьбой помочь разыскать сбежавших с фронта военных, пишет издание «Важные истории» во вторник, 19 ноября.

В списке, подготовленном командовании и к которому журналисты получили доступ, оказалось больше тысячи военнослужащих дивизии. Среди них контрактники, мобилизованные и срочники.

Как отмечают журналисты, список оказавшийся в их распоряжении, «показывает настоящий масштаб бегства из российской армии во время войны» против Украины.

«Только из одной дивизии сбежало больше тысячи человек, а всего в войне против Украины участвуют не менее двух десятков дивизий (точные данные засекречены)», — отмечается в публикации.

В документе имена, даты рождения, звания и другие данные 858 контрактников, 150 мобилизованных и двоих срочников. Среди них — 26 младших офицеров, майор и два подполковника.

Большинство оккупантов, самовольно оставивших часть и чьи дела доходят до суда, не пытаются прятаться и возвращаются жить по месту прописки.

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