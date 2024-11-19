Как доллар Лукашенко «обвалил»1
- 19.11.2024, 9:26
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Американская валюта еще посмеется на похоронах диктатора.
На состоявшихся в понедельник, 18 ноября, торгах на Беларуской валютно-фондовой бирже доллар установил новый рекорд — 3,3897 рубля. Ряд беларуских банков уже продают в своих обменниках доллар свыше 3,4 рубля.
Также подорожали евро и российский рубль.
Любопытно, что буквально полгода назад Александр Лукашенко во всеуслышанье предрекал доллару падение, пишет «Салідарнасць».
— Доллар вот-вот обрушится. Сейчас ни доллар, ни евро уже никому не нужны. И это уже не только в Беларуси и в России — это уже во многих странах. <..> Я говорю, потому что я со многими лидерами разговаривал, — сообщил эксклюзивную информацию самый осведомленный в мире правитель.
Курс доллара в тот день составлял: 1 доллар = 3,2313 рубля.
Впрочем, «обвалом» американской валюты Лукашенко занимается давно и с удовольствием. «Доллар станет дешевле», «Будьте осторожны с этим долларом», «Курс доллара этот рухнет», «Для чего хватать эти бумажки», «Зачем на том свете доллары?» — именно это мы слышим на протяжении 30 лет.
И хоть реальность выглядит несколько иначе, это не мешает правителю из года в год «хоронить» американскую валюту (а вместе с ней и евро). И вот как это было.
2009 год
Особенно активно Лукашенко начал обещать крах доллару после новогодней девальвации рубля в 2009-м.
— Неизвестно, что еще будет с долларом и евро... Мы даже рассчитываем, что нам надо будет укреплять рубль, а доллар станет дешевле. (9.12.2009)
На тот момент курс Национального банка составлял: 1 доллар = 2645 рублей.
2010 год
— Хочу вас предупредить. Вы видите, что происходит с долларом. Американцы решили поддержать свою экономику и вбрасывают в нее 600 млрд долларов как минимум. В таких случаях обычно происходит девальвация валюты. Поэтому будьте осторожны с этим долларом. Я вас предупредил. (12.11.2010)
На тот момент курс Национального банка составлял: 1 доллар = 3030 рублей.
2011 год
И тут случился обвал национальной валюты.
— Как вы прекрасно понимаете, это только в Беларуси наши умные белорусы, «свядомыя», или с их подачи хватают эти бумажки долларовые. Вы прекрасно понимаете, что сегодня идет колоссальнейшая накачка долларами мировой экономики, что может привести к еще одному обвалу этой экономики. Мы это все знаем. То же самое и на рынке евро происходит. Идет опять же накачка этих евро-бумажек… (10.06.2011).
На тот момент курс Национального банка составлял: 1 доллар = 4961 рубль.
— Сейчас сведем обе сессии в одну буквально днями, и курс доллара этот рухнет. Если уж откровенно говорить, мы высокий курс доллара и поддерживали, не вмешиваясь, где-то аккуратно действуя. (18.10.2011).
На тот момент курс Национального банка составлял: 1 доллар = 5692 рубля.
А к 31 декабря 2011 года доллар стоил уже 8 350 рублей вместо прошлогодних 3 000 тысяч. Совокупная девальвация только за десять месяцев составила 189%.
2014 год
18 декабря 2014 года правитель Беларуси пообещал, что никакой девальвации не будет.
На тот момент курс Национального банка составлял: 1 доллар = 10880 рублей.
Уже на следующий день беларуская валюта совершила то, что Лукашенко предрекал доллару – рухнула. Пике оказалось затяжным.
И далее — как по маслу.
18 декабря 2015 года курс Национального банка составлял: 1 доллар = 18338 рублей.
18 января 2016 года курс Национального банка составляет: 1 доллар = 20132 рубля.
Ну а после, в июле 2016-го, случилась деноминация, и доллар стал стоить «скромных» 2 рубля с хвостиком, не подешевев при этом ни на йоту.
И вот 2024 год — и новые мрачные прогнозы по доллару от беларуского Нострадамуса. А вместе с ними и новые антирекорды рубля.
Судя по всему, похороны доллара снова отложены на неопределенный период.